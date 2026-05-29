Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Петер Шмейхель рассказал, почему его сын Каспер завершил карьеру

Петер Шмейхель рассказал, почему его сын Каспер завершил карьеру
Комментарии

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал завершение карьеры своим сыном Каспером Шмейхелем, который также выступал на позиции вратаря.

«Ничто не вечно, и, к сожалению, Касперу пришло время уйти из футбола. У него травма, а это значит, что это не его выбор, но иногда таков футбол. Я горжусь всем, чего он достиг, и, что более важно, каким человеком он стал», — сказал Петер в видео на своей странице в социальной сети.

39-летний Каспер Шмейхель объявил о завершении карьеры из-за травмы плеча позавчера.

Голкипер поиграл за такие клубы как «Дарлингтон», «Бери», «Фалкирк», «Манчестер Сити», «Кардифф», «Ковентри», «Лидс», «Лестер», «Ниццу», «Андерлехт» и «Ноттс Каунти».

Последней командой 39-летнего датчанина был «Селтик» — с ним он дважды стал чемпионом Шотландии и выиграл Кубок Шотландии. Вратарь стал чемпионом Англии в составе «Лестера» в сезоне-2015/2016. Также стал бронзовым призёром Евро-2020 в составе сборной Дании.

Материалы по теме
39-летний Каспер Шмейхель объявил о завершении карьеры из-за травмы плеча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android