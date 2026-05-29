«Иногда побеждают хорошие парни». Совладелец «Кристал Пэлас» — о победе клуба в ЛК

Совладелец «Кристал Пэлас» Стив Пэриш эмоционально отреагировал на исторический успех команды после победы в финальном матче Лиги конференций с «Райо Вальекано» (1:0).

«Это невероятно. Потрясающее достижение. Все эти взлёты и падения. Мы заслужили выход в Лигу Европы. Это доказывает, что иногда побеждают хорошие парни.

Когда я купил клуб, я не был уверен, что мы когда-нибудь будем играть в еврокубках, не говоря уже о том, чтобы выиграть трофей. Это сбывшаяся мечта. Мы уже вкусили успех и хотим продолжать в том же духе. Мы вышли на новый уровень и должны постараться его удержать. У нас будет неделя на празднование, а потом мы будем усердно работать летом», — приводит слова Рэриша Sky Sports.

Для лондонцев это третий трофей в истории клуба. Все были завоёваны в период с 2025-го по 2026-й, когда клуб возглавлял Оливер Гласнер.