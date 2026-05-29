Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ираола, который вчера отверг «Милан» и выбрал «Пэлас», уже договаривается с «Байером»

Ираола, который вчера отверг «Милан» и выбрал «Пэлас», уже договаривается с «Байером»
Комментарии

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола, решивший вчера перейти в «Кристал Пэлас», а не в «Милан», о чём сообщала итальянская пресса, изменил своё решение и провёл переговоры с немецким «Байером», информирует Kicker.

Источник утверждает, что, хотя договорённости как таковой ещё нет, переговоры с испанцем находятся на заключительной стадии. Леверкузенцы могут выиграть у «Милана» и «Кристал Пэлас» борьбу за 43-летнего специалиста.

Ранее сообщалось, что Ираола был приоритетным кандидатом для руководства «Милана», однако переход сорвался. Ираола решил возглавить «Кристал Пэлас», и об этом должно было быть объявлено уже в четверг, однако специалист изменил своё решение.

По окончании нынешнего сезона Ираола покинет «Борнмут», который он возглавляет с лета 2023 года.

Материалы по теме
Ираола отверг «Милан» и выбрал «Кристал Пэлас» — La Gazzetta dello Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android