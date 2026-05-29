Ираола, который вчера отверг «Милан» и выбрал «Пэлас», уже договаривается с «Байером»

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола, решивший вчера перейти в «Кристал Пэлас», а не в «Милан», о чём сообщала итальянская пресса, изменил своё решение и провёл переговоры с немецким «Байером», информирует Kicker.

Источник утверждает, что, хотя договорённости как таковой ещё нет, переговоры с испанцем находятся на заключительной стадии. Леверкузенцы могут выиграть у «Милана» и «Кристал Пэлас» борьбу за 43-летнего специалиста.

Ранее сообщалось, что Ираола был приоритетным кандидатом для руководства «Милана», однако переход сорвался. Ираола решил возглавить «Кристал Пэлас», и об этом должно было быть объявлено уже в четверг, однако специалист изменил своё решение.

По окончании нынешнего сезона Ираола покинет «Борнмут», который он возглавляет с лета 2023 года.