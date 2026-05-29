Оливер Гласнер прокомментировал свой уход из «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер подтвердил, что финальный матч Лиги конференций с испанским «Райо Вальекано» (1:0) стал для него последним во главе команды.

«Я до сих пор не могу поверить, что это была последняя игра. Но да, я принял это решение, и, думаю, это глава, хорошая глава в истории «Кристал Пэлас», но за ней последуют и другие», — приводит слова австрийского тренера Sky Sports.

«Кристал Пэлас» впервые в своей истории выиграл Лигу конференций.

Для лондонцев это третий трофей в истории клуба. Все были завоёваны в период с 2025-го по 2026-й года, когда команду возглавлял Оливер Гласнер.