Оливер Гласнер прокомментировал свой уход из «Кристал Пэлас»
Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер подтвердил, что финальный матч Лиги конференций с испанским «Райо Вальекано» (1:0) стал для него последним во главе команды.
Лига конференций . Финал
27 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
1:0 Матета – 51'
«Я до сих пор не могу поверить, что это была последняя игра. Но да, я принял это решение, и, думаю, это глава, хорошая глава в истории «Кристал Пэлас», но за ней последуют и другие», — приводит слова австрийского тренера Sky Sports.
«Кристал Пэлас» впервые в своей истории выиграл Лигу конференций.
Для лондонцев это третий трофей в истории клуба. Все были завоёваны в период с 2025-го по 2026-й года, когда команду возглавлял Оливер Гласнер.
