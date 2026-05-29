Джемба-Джемба рассказал, в какой роли видит Роналду после завершения карьеры

Бывший партнер Криштиану Роналду по «Манчестер Юнайтед» Эрик Джемба-Джемба высказал мнение, что в будущем форварду стоит стать руководителем, а не тренером.

«Думаю, должность директора подошла бы ему гораздо лучше. Я не вижу Криштиану в роли тренера, потому что Криштиану – человек, который всегда стремится к вершинам.

Я не удивлён, что он играет в 41 год, потому что знал его, когда ему было 17. Я был с ним, мы гуляли вместе после тренировок, ходили вместе обедать, смотрели телевизор, иногда у меня дома, иногда у него. Его мама была там, я видел его отца, когда он приезжал из Португалии в Манчестер, чтобы навестить его. Криштиану всегда хотел больше, больше и больше.

Быть тренером ему будет сложно – он очень-очень быстро начинает злиться! Я вижу в нём хорошего директора», — приводит слова Джемба-Джемба Goal.

