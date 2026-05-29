29 мая главные новости спорта, футбол, баскетбол, НБА, хоккей, теннис, Ролан Гаррос

Россия проиграла Египту, «Сан-Антонио» разгромил «Оклахому». Главное к утру
Сборная России проиграла Египту в товарищеском матче в Каире, нанеся один удар в створ, «Сан-Антонио Спёрс» разгромил «Оклахома-Сити Тандер» и сравнял счёт в серии, определились пары полуфинальных матчей чемпионата мира по хоккею — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная России проиграла Египту в товарищеском матче в Каире.
  2. «Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» и сравнял счёт в серии. У Вембаньямы — 28+10.
  3. Определились пары полуфинальных матчей чемпионата мира — 2026.
  4. 38-летний Месси — в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026.
  5. УНИКС победил «Зенит» в седьмом матче серии и вышел в финал Единой лиги.
  6. Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Лемье покончил жизнь самоубийством — TMZ.
  7. ЧМ по хоккею 2026: результаты на 28 мая, календарь, таблица.
  8. Журналистка ESPN назвала два варианта будущего Александра Овечкина.
  9. 39-летний Александр Радулов объявил о завершении карьеры в сборной России.
  10. 40-летний Сергей Широков объявил о завершении игровой карьеры.
  11. КХЛ представила символическую сборную сезона-2025/2026.
  12. Сперцян может перейти в топ-клуб Саудовской Аравии — источник.
  13. Бен Шелтон сенсационно проиграл 63-й ракетке мира бельгийцу Рафаэлю Коллиньону.
  14. «Все проблемы были от поля». Валерий Карпин — о поражении сборной России в игре с Египтом.
  15. НХЛ утвердила даты проведения финала Кубка Стэнли.
Топ-матчи пятницы: «Ролан Гаррос», «Оклахома» — «Сан-Антонио» и финал Суперлиги по футзалу
