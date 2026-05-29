Россия проиграла Египту, «Сан-Антонио» разгромил «Оклахому». Главное к утру
Сборная России проиграла Египту в товарищеском матче в Каире, нанеся один удар в створ, «Сан-Антонио Спёрс» разгромил «Оклахома-Сити Тандер» и сравнял счёт в серии, определились пары полуфинальных матчей чемпионата мира по хоккею — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная России проиграла Египту в товарищеском матче в Каире.
- «Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» и сравнял счёт в серии. У Вембаньямы — 28+10.
- Определились пары полуфинальных матчей чемпионата мира — 2026.
- 38-летний Месси — в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026.
- УНИКС победил «Зенит» в седьмом матче серии и вышел в финал Единой лиги.
- Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Лемье покончил жизнь самоубийством — TMZ.
- ЧМ по хоккею 2026: результаты на 28 мая, календарь, таблица.
- Журналистка ESPN назвала два варианта будущего Александра Овечкина.
- 39-летний Александр Радулов объявил о завершении карьеры в сборной России.
- 40-летний Сергей Широков объявил о завершении игровой карьеры.
- КХЛ представила символическую сборную сезона-2025/2026.
- Сперцян может перейти в топ-клуб Саудовской Аравии — источник.
- Бен Шелтон сенсационно проиграл 63-й ракетке мира бельгийцу Рафаэлю Коллиньону.
- «Все проблемы были от поля». Валерий Карпин — о поражении сборной России в игре с Египтом.
- НХЛ утвердила даты проведения финала Кубка Стэнли.
Материалы по теме
Комментарии