Шестикратный чемпион России Титов рассказал, как отметит 50-летний юбилей

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов рассказал, как планирует отметить свой 50-летний юбилей.

— Банкет по случаю юбилея планируется?

— Нет. Уже ранним утром 30 мая я буду на футбольном поле. Работаем с Андреем Тихоновым на турнире, играем за команду звёзд. Потом уже с родителями, близкими друзьями посидим, пообщаемся, не более того.

Я спокойно отношусь к датам, цифрам. Говорили, что 40 вообще не празднуют, но отметили так, будто мне 100, ха-ха! Было здорово, красиво. Много гостей. Кто-то пропускает такие даты, кто-то болеет. Сейчас такая жизнь непростая, что лучше подумать о чём-то другом. Мне говорят: «50 лет бывает один раз в жизни». Соглашусь. И 49 бывает один раз, и 51. Да, это определённый этап. Я сяду сам, подумаю, сделаю выводы. С самыми близкими соберёмся, вспомним доброе. А тусовки с огромным количеством людей — это уже не про меня, причём давно, — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В пятницу, 29 мая, Егору Титову исполнится 50 лет.