Титов: Вася Уткин неплохо подготовил нас с Тихоновым к матчу с США

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов рассказал о курьёзном эпизоде, связанном с известным комментатором Василием Уткиным.

«Когда чемпионат проводился по системе «весна-осень», почти никогда не удавалось нормально отметить день рождения: всё время игры, заезды. Из посиделок на базе вспоминается только случай с покойным Васей Уткиным.

Сидели на базе, готовились к матчу с американцами. И вдруг к нам в окно влезает Вася! По-моему, с Владом Радимовым — они тогда очень хорошо дружили. Притащили пивко, винцо. Неплохо посидели. А через два дня Тихонов мне отдал — я забил. Вася был прав: неплохо нас подготовил (улыбается)», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В пятницу, 29 мая, Егору Титову исполнится 50 лет.