Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Титов: Вася Уткин неплохо подготовил нас с Тихоновым к матчу с США

Титов: Вася Уткин неплохо подготовил нас с Тихоновым к матчу с США
Комментарии

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов рассказал о курьёзном эпизоде, связанном с известным комментатором Василием Уткиным.

«Когда чемпионат проводился по системе «весна-осень», почти никогда не удавалось нормально отметить день рождения: всё время игры, заезды. Из посиделок на базе вспоминается только случай с покойным Васей Уткиным.

Сидели на базе, готовились к матчу с американцами. И вдруг к нам в окно влезает Вася! По-моему, с Владом Радимовым — они тогда очень хорошо дружили. Притащили пивко, винцо. Неплохо посидели. А через два дня Тихонов мне отдал — я забил. Вася был прав: неплохо нас подготовил (улыбается)», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В пятницу, 29 мая, Егору Титову исполнится 50 лет.

Материалы по теме
Эксклюзив
Титов: за «Спартак» болеют миллионы. Будь «Лужники» больше, и 200 тысяч пришло бы на Кубок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android