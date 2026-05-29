Легенда «Спартака» Титов поздравил Аршавина с 45-летием

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака», шестикратный чемпион России Егор Титов поздравил экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина с днём рождения.

— С Аршавиным у вас ровно пять лет разницы. Ни разу не совмещали дни рождения?
— Нет, такого точно не было. Когда я играл в сборной, Андрей был совсем молодой. Когда он был на пике, я уже закончил. Пользуясь случаем, от души поздравляю его. 45 лет — тоже хорошая дата. Он на слуху, востребован. Вот этого я ему искренне и желаю — быть всегда востребованным, — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В пятницу, 29 мая, легенде российского футбола Егору Титову исполнится 50 лет.

