Егор Титов назвал ключевые изменения в «Спартаке» при Карседо

Шестикратный чемпион России Егор Титов рассказал, какие ключевые изменения произошли в «Спартаке» с приходом на пост главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

— Карседо убедил в соответствии своей квалификации амбициям «Спартака»?

— А зачем Карседо убеждать Титова? Я же не гендиректор, не хозяин клуба, не действующий футболист. Я смотрю со стороны и вижу: команда поменялась, стала спокойнее, появился стабильный состав — и это начало приносить результаты. Человек наконец определился с позицией Зобнина. Пусть это не его амплуа, но мы увидели, как Зобнин раскрылся. У него получился непростой сезон, который наложился на какую-то свою жизненную ситуацию. Слёзы Ромы после матча лишний раз говорят о том, что команда на правильном пути. Что будет дальше, посмотрим. Времени до нового сезона осталось немного. Полтора месяца — и уже матч за Суперкубок. Пожелаю команде как можно скорее восстановиться, эмоционально и физически, пройти сборы и начать с позитива — выиграть Суперкубок. Всем нам, болельщикам, я этого искренне желаю, — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В пятницу, 29 мая, Егору Титову исполнится 50 лет.