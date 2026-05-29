Титов: люди уже посмеивались, что «Спартак» выигрывает что-то раз в пятилетку

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов принял победу красно-белых в Суперфинале Кубка России как подарок на свой юбилей.

— Современный «Спартак» красиво поздравил с юбилеем?

— Конечно. Получилось не день в день, как в 2022‑м. Как раз 29 мая «Спартак» тогда выиграл Кубок, и это было шикарно. Сейчас у меня чуть позже юбилей, но я его [подарок] принимаю. Наконец-то! А то люди уже посмеивались, что «Спартак» выигрывает что-то раз в пятилетку. Думаю, этот трофей заслужили все: и команда, и тренерский штаб, и, конечно, болельщики. Я себя причисляю как раз к последним, — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В пятницу, 29 мая, Егору Титову исполнится 50 лет.