Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Титов: люди уже посмеивались, что «Спартак» выигрывает что-то раз в пятилетку

Титов: люди уже посмеивались, что «Спартак» выигрывает что-то раз в пятилетку
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов принял победу красно-белых в Суперфинале Кубка России как подарок на свой юбилей.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

— Современный «Спартак» красиво поздравил с юбилеем?
— Конечно. Получилось не день в день, как в 2022‑м. Как раз 29 мая «Спартак» тогда выиграл Кубок, и это было шикарно. Сейчас у меня чуть позже юбилей, но я его [подарок] принимаю. Наконец-то! А то люди уже посмеивались, что «Спартак» выигрывает что-то раз в пятилетку. Думаю, этот трофей заслужили все: и команда, и тренерский штаб, и, конечно, болельщики. Я себя причисляю как раз к последним, — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В пятницу, 29 мая, Егору Титову исполнится 50 лет.

Материалы по теме
Эксклюзив
Шестикратный чемпион России Титов назвал футболиста «Спартака», который его удивил весной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android