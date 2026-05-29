Полузащитник «Ливерпуля» готовится к переходу в «Лидс» — Football Insider

23-летний полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт настроен на переход в «Лидс Юнайтед», сообщает Football Insider. По данным источника, главный тренер «красных» Арне Слот дал добро на то, чтобы хавбек покинул команду, при этом «Лидс» предлагает полузащитнику регулярную игровую практику.

Отмечается, что «Ливерпуль» потребует порядка € 30 млн за Эллиотта. Кроме того, источник сообщает, что в услугах Харви заинтересованы также некоторые клубы английской Премьер-лиги и немецкой Бундеслиги.

Прошлый сезон Эллиотт провёл в «Астон Вилле» на правах аренды. Контракт полузащитника с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2027 года.

