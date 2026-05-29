«Такого Зобнина не помню давно». Титов раскрыл причину преображения капитана «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов рассказал, в чём причина преображения нынешнего капитана красно-белых Романа Зобнина.

— Возвращение Зобнина на первые роли после того, как многие его списали, — самая красивая история внутри спартаковского сезона?

— Это история тренерская. Штаб Карседо нашёл ему позицию, в него поверили все. Рома и сам это отметил в интервью, поблагодарив тренера. К любому футболисту, тем более возрастному, нужен подход. Уверен, что и с Ромой у Карседо было общение. И мы увидели совсем другого Зобнина — наверное, это его лучший отрезок после чемпионских историй. Такого Зобнина я не помню давно, — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В пятницу, 29 мая, Егору Титову исполнится 50 лет.