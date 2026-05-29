Игрок сборной России Круговой: Египет не наиграл на победу

Футболист сборной России Данил Круговой высказался о товарищеском матче с Египтом (0:1).

«Матч с Египтом был сложным. Ожидаемо, что первые 20 минут был большой наплыв египтян. У нас получилось его сдержать. После 20-й минуты мы чуть выровняли игру и взяли под свой контроль. Начали создавать моменты и подходы, но не получилось реализовать.

Что касается второго тайма, то с первых минут сразу взяли инициативу — создали пару неплохих моментов. Но Египет воспользовался своим моментом и победил. Не могу сказать, что заслуженно. Потому что точно на победу они не наиграли», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.