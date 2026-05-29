«В общем‑то, играли на равных». Георгий Мелкадзе — о поражении России от Египта

Нападающий сборной России по футболу Георгий Мелкадзе отреагировал на поражение команды в товарищеском матче с Египтом со счётом 0:1. Игра проходила на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире. На 65-й минуте единственный гол забил нападающий Египта Мостафа Абдельрауф.

— Свои моменты надо забивать, не хватало вот этого предпоследнего‑последнего паса, а так, в общем‑то, играли на равных. После перелёта первые минут 30 точно втягивались.

— Вам душно было?

— Да, очень. Я где‑то чуть больше литра выпил воды. Но всё равно горло пересохло через пять минут, — сказал Мелкадзе в эфире «Матч ТВ».

В июне сборная России сыграет с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.