Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер: это был очень напряжённый сезон

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о сезоне-2025/2026.

«Мы провели 60 матчей. Это был очень напряжённый сезон — не только для игроков, для всех. У нас была трудная кампания, но никто не жаловался. Мы сказали: «Давайте примем всё как есть, со всеми деталями». Мы сыграли 17 матчей в Лиге конференций — это половина сезона Бундеслиги», — приводит слова Гласнера официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги конференций команда обыграла испанский «Райо Вальекано» со счётом 1:0. Ранее стало известно, что 51-летний Оливер Гласнер покинет пост главного тренера «Кристал Пэлас» летом.