Главная Футбол Новости

«Чтобы выиграть, нужно быть лучшей версией себя». Тренер «Арсенала» Артета — о финале ЛЧ

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен». Встреча состоится 30 мая.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матчи в прошлом сезоне? Думаю, обе команды изменились. Это были три очень разных матча, три очень разных момента.

Тактически это будет командное противостояние. Встретятся две команды, которые обладают исключительными навыками в плане функциональности, умения адаптироваться и интенсивности. А ещё будут индивидуальные эпизоды, и, если смотреть Лигу чемпионов, многое в ней завязано именно на этом. Так что мы знаем: чтобы выиграть, нам нужно быть лучшей версией себя.

Это огромное событие. Огромная привилегия. Ты сразу видишь эффект от выхода в финал. Видишь, как люди реагируют, как стремятся попасть на матч, какие требования все это создаёт. Это особенный турнир в клубном футболе. В этом нет никаких сомнений. И я очень хочу насладиться этим днём и, конечно, победить», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Артета пообещал фанатам «Арсенала» взять ЛЧ! Что творится перед финалом с «ПСЖ». LIVE
