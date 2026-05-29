«Не думаю, что команды противоположны друг другу». Луис Энрике — о «ПСЖ» и «Арсенале»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике сравнил команду с соперником по финалу Лиги чемпионов английским «Арсеналом». Встреча состоится 30 мая.

«Не думаю, что эти команды противоположны друг другу. «Арсенал» — команда, созданная по образу и подобию Микеля Артеты. Он явно начал с идеологии Хосепа Гвардиолы, основанной на владении мячом. У «Арсенала» невероятные бойцовские качества, в этом виден характер Микеля. Это лучшая команда по игре в обороне во всей Европе, причём уже несколько лет. Взрывное сочетание. Они не зависят от одного игрока. Много забивают со стандартов, сочетают умение не пропускать и много забивать.

Кто-то может сказать, что они не забивают командные голы, но кого это волнует? Спросите любого болельщика «Арсенала», и, уверен, он будет счастлив. Они выиграли Премьер-лигу, и я их поздравляю. Они заслужили это с самого начала, потому что провели отличный сезон. Они были очень близки к победе во всех турнирах, в которых участвовали.

Мы похожи тем, что, как и «Арсенал», стараемся максимально использовать свои сильные стороны. Для этого нам нужно владеть мячом и выражать себя через игру. Мы тоже можем забивать со стандартов, но любим владеть мячом через взаимодействия, искать способы вскрыть оборону соперника, и делать это мы стремимся как команда.

У наших игроков много прекрасных индивидуальных качеств, но они тоже играют как команда. Думаю, мы говорим о двух великих командах. Вместе с «Баварией» это три лучшие команды Европы. Всё это значит, что, если мы хотим взять над ними верх, нам придется адаптироваться, играть и обороняться иначе по сравнению с тем, как мы обычно это делаем», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.