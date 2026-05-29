У «Барселоны» осталось две недели, чтобы выкупить Рашфорда у «Манчестер Юнайтед»

Каталонская «Барселона» имеет две недели на то, чтобы принять решение относительно крайнего нападающего Маркуса Рашфорда. К 15 июня сине-гранатовые должны определиться, будут ли они активировать пункт о выкупе контракта вингера у «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист BBC Саймон Стоун в социальной сети X.

Источник подчёркивает, что готовящийся переход в «Барселону» Энтони Гордона не повлияет на решение боссов клуба относительно Маркуса. В сезоне-2025/2026 Рашфорд принял участие в 48 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 14 результативными передачами.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

