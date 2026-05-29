Вахания: Мармуш быстрый и резкий, было тяжело с ним играть

Защитник сборной России Илья Вахания подвёл итоги товарищеского матча с национальной командой Египта. Игра состоялась 28 мая в Каире. Россияне проиграли африканской сборной со счётом 0:1. Вахания вышел на поле в стартовом составе.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'    

«Сборная Египта — хорошая и агрессивная команда. Было сложно против неё играть. Хотелось посмотреть на себя против Салаха. Мармуш произвёл хорошее впечатление. Понятно, топ-уровень. Видно сразу. Приём с уходом — на два метра прокидывает. Очень быстрый и резкий. Было тяжело с ним играть», — сказал Илья Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

