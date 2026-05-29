«У меня о нём прекрасные воспоминания». Луис Энрике — о Микеле Артете

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о Микеле Артете, возглавляющем английский «Арсенал». Команды встретятся в финале Лиги чемпионов завтра, 30 мая.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
«Что я помню о Микеле? Он был очень молодым, когда я играл в «Барсе». Думаю, мы провели вместе один сезон, хотя не знаю, был ли он полным, потому что он уехал в «ПСЖ» в аренду. Поэтому мы виделись не так много, но у меня о нём прекрасные воспоминания. Исключительный молодой парень, трудолюбивый, с характером и мастерством игры. Очень хороший полузащитник.

Когда знакомишься с кем-то в футбольном мире, не обязательно поддерживать связь звонками каждый день, каждую неделю или каждый месяц. Каждый раз, когда я вижу Микеля Артету, он привносит в мою жизнь позитив. Чтобы почувствовать связь, не нужно много времени. Когда есть связь, хорошие ощущения и позитивная энергия, это очень приятно. Каждый раз, когда мы видимся, то вспоминаем, что были партнёрами по команде один год, и это было здорово», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

