Фанаты «ПСЖ» устроили мотошествие в Париже перед финалом Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Болельщики французского «Пари Сен-Жермен» провели мотошествие в Париже (Франция) перед выездом в Будапешт (Венгрия) на финал Лиги чемпионов с английским «Арсеналом». Встреча состоится в субботу, 30 мая. Команды будут играть на стадионе «Пушкаш Арена». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Болельщики устроили мотошествие по центральным районам Парижа вечером в четверг, 29 мая.

«Пари Сен-Жермен» является действующим победителем Лиги чемпионов. В решающем матче сезона-2024/2025 команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Отличились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.