Во Франции предупредили полицейских о возможных беспорядках в день финала Лиги чемпионов

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес предупредил сотрудников правоохранительных органов о возможных беспорядках и случаях применения насилия в день финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют «ПСЖ» и лондонский «Арсенал». Встреча пройдёт в субботу, 30 мая, в Будапеште.

«В прошлом году победа «ПСЖ» в Лиге чемпионов привела к крупным эпизодам противоправных действий и применения насилия в городах, связанных в том числе со столкновениями с сотрудниками полиции. В случае повторения подобных инцидентов вашей целью должно быть пресечение нарушений общественного порядка, задержание виновных и сохранение безопасности сотрудников правоохранительных органов и жандармов», — приводит слова Нуньеса RMC Sport.