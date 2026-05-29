Вахания: лучше приеду в сборную России, чем буду отдыхать

Комментарии

Защитник сборной России Илья Вахания высказался об отсутствии отпуска у игроков национальной команды после матча с Египтом (0:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'    

— У игроков сборной практически не будет отпуска.
— Да, но мы играем за сборную России. Это очень круто! Если вы спрашиваете у меня, то я лучше приеду в сборную, чем буду отдыхать, — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущую международную паузу подопечные Валерия Карпина, помимо встречи с египтянами, проведут ещё две товарищеские игры — со сборными Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня). Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Комментарии
