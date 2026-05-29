Хулиан Альварес высказался о конкуренции с Лаутаро Мартинесом в сборной Аргентины

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался о конкуренции с форвардом итальянского «Интера» Лаутаро Мартинесом в национальной команде.

— Каково это – конкурировать за место в составе с таким игроком, как Лаутаро?

— Мы конкуренты, но нам также доставляет удовольствие играть вместе. Каждый раз, когда мы выходим на поле вместе, мы показываем хорошую игру, и, когда выходит только один из нас, важно лишь то, что мы все хотим лучшего для команды. Эта внутренняя конкуренция также помогает нам обоим развиваться и совершенствоваться каждый день. Так всегда бывает. Когда есть сильная и здоровая конкуренция, все становятся лучше, а это ключевой аспект, — приводит слова Альвареса официальный сайт ФИФА.