Где смотреть финал Лиги чемпионов — 2026: матч «ПСЖ» — «Арсенал», кто покажет

Сегодня, 30 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет сервис Okko.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух встреч победил «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания «Арсенал» по сумме двух матчей победил мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.

Победителем розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 стал «ПСЖ». В финале прошлого турнира парижская команда разгромила миланский «Интер» со счётом 5:0.

