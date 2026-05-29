Луис де ла Фуэнте назвал основные принципы сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос об основных принципах национальной команды.

— Каковы основные принципы «Фурия Роха» на поле?

— Я стараюсь снять напряжение и сохранять объективный взгляд на поражения. На этом уровне можно делать почти всё правильно и всё равно проиграть. Игроки должны оставаться спокойными, брать на себя ответственность, быть профессионалами, выкладываться на полную и проявлять уважение, демонстрируя командный дух и щедрость. Для нас важны ценности, лежащие в основе командной работы, – играть за себя и друг за друга, — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт ФИФА.