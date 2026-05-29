Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хулиан Альварес ответил на вопрос о цели сборной Аргентины на ЧМ-2026

Хулиан Альварес ответил на вопрос о цели сборной Аргентины на ЧМ-2026
Комментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался о цели национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

— Какова цель Аргентины?
— Как аргентинец я всегда испытываю волнение и всегда хочу стать чемпионом. На этот раз всё должно быть именно так. Мы хотим выйти в финал. Мы знаем, что это будет непросто; это потребует от нас больших усилий, и исход может зависеть от мельчайших деталей, но мы будем максимально хорошо подготовлены и будем двигаться шаг за шагом.

Выход на этот чемпионат мира в качестве чемпионов мира — это просто невероятно. Я испытываю огромную гордость. Конечно, мы хотим сохранить трофей и снова заставить наших болельщиков прыгать от радости, — приводит слова Альвареса официальный сайт ФИФА.

Материалы по теме
Хулиан Альварес высказался о конкуренции с Лаутаро Мартинесом в сборной Аргентины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android