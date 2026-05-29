Хулиан Альварес ответил на вопрос о цели сборной Аргентины на ЧМ-2026

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался о цели национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

— Какова цель Аргентины?

— Как аргентинец я всегда испытываю волнение и всегда хочу стать чемпионом. На этот раз всё должно быть именно так. Мы хотим выйти в финал. Мы знаем, что это будет непросто; это потребует от нас больших усилий, и исход может зависеть от мельчайших деталей, но мы будем максимально хорошо подготовлены и будем двигаться шаг за шагом.

Выход на этот чемпионат мира в качестве чемпионов мира — это просто невероятно. Я испытываю огромную гордость. Конечно, мы хотим сохранить трофей и снова заставить наших болельщиков прыгать от радости, — приводит слова Альвареса официальный сайт ФИФА.