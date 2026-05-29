Де ла Фуэнте высказался о статусе Испании как одного из главных претендентов на титул ЧМ

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о статусе команды как одного из главных претендентов на победу в чемпионате мира 2026 года.

— Вас считают одним из главных претендентов. Как вы справляетесь с такими ожиданиями в раздевалке?

— Мне понравилось, что вы сказали «один из главных претендентов». Состав претендентов очень сильный, такого я не помню ни на одном из последних чемпионатов мира. Есть несколько топовых команд, у которых есть настрой стать чемпионами. Это не должно нас обременять. Наша упорная работа и отличная командная игра привели нас к этому результату. Всё это результат нашего подхода, — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт ФИФА.