«Было страшно смотреть на улицу». Вахания — о погоде в Каире

Защитник сборной России Илья Вахания высказался о погоде в Каире, где накануне национальная команда проводила товарищеский матч с Египтом. Игра проходила на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире. На 65-й минуте единственный гол забил нападающий Египта Мостафа Абдельрауф.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'    

— Удалось ли что-то посмотреть в Каире?
— Вообще не выходили днём из отеля. Даже страшно было на улицу смотреть. Ничего особо не увидели. Только когда ехали в автобусе, по сторонам смотрели. Да и всё, — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В июне сборная России сыграет с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

