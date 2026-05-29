«Было страшно смотреть на улицу». Вахания — о погоде в Каире

Защитник сборной России Илья Вахания высказался о погоде в Каире, где накануне национальная команда проводила товарищеский матч с Египтом. Игра проходила на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире. На 65-й минуте единственный гол забил нападающий Египта Мостафа Абдельрауф.

— Удалось ли что-то посмотреть в Каире?

— Вообще не выходили днём из отеля. Даже страшно было на улицу смотреть. Ничего особо не увидели. Только когда ехали в автобусе, по сторонам смотрели. Да и всё, — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В июне сборная России сыграет с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.