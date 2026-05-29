Де ла Фуэнте ответил, как удаётся поддерживать свободу и удовольствие в игре Ямаля

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об игре нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.

— Как вам удаётся поддерживать такую ​​свободу и удовольствие в игре Ламина Ямаля?

— Он очень молод. Он дебютировал у нас в 16 лет. Сейчас ему 18, и мы прививаем ему фундаментальные принципы футбола. Речь идёт о том, чтобы научить его ценностям, которые должны быть у него и в футболе, и в жизни. Они должны идти рука об руку. Он стремится к росту и совершенствованию, и он устанавливает высокие стандарты, особенно для себя. Эта готовность учиться означает, что он очень открыт для советов. Это залог успеха, если при этом не получать травм, — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт ФИФА.