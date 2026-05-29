«Хотелось бы другого результата в день рождения». Круговой — о поражении от Египта

«Хотелось бы другого результата в день рождения». Круговой — о поражении от Египта
Защитник сборной России Данил Круговой сообщил, что хотел бы добиться другого результата в товарищеском матче с национальной командой Египта, который прошёл в его день рождения. Игра проходила на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире. На 65-й минуте единственный гол забил нападающий Египта Мостафа Абдельрауф. 28 мая Круговому исполнилось 28 лет.

28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'    

«Хотелось бы в день рождения другого результата, но увы. За поздравления всем большое спасибо! Всё прочитал», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго.

