«Хотелось бы другого результата в день рождения». Круговой — о поражении от Египта

Защитник сборной России Данил Круговой сообщил, что хотел бы добиться другого результата в товарищеском матче с национальной командой Египта, который прошёл в его день рождения. Игра проходила на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире. На 65-й минуте единственный гол забил нападающий Египта Мостафа Абдельрауф. 28 мая Круговому исполнилось 28 лет.

«Хотелось бы в день рождения другого результата, но увы. За поздравления всем большое спасибо! Всё прочитал», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго.