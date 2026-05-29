«Ничего страшного!» Орлов высказался о провале Джона Дурана в «Зените»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о провале колумбийского форварда Джона Дурана в «Зените». Игрока взяли прошлой зимой в аренду из «Аль-Насра», однако он абсолютно не сумел проявить себя в России.

«Зенит», конечно, брал Дурана с прицелом на продолжение контракта [выкуп после аренды]. Думали: а вдруг! Но не получилось… Но и что сделаешь? В творчестве, друзья, бывают ошибки. Я всегда говорю пословицу, запомните её: спотыкается тот, кто бежит, а кто ползёт — не спотыкается. Ничего страшного! Споткнулся и побежал дальше. Падая и вставая, мы растём!» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».