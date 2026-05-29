Мостовой: чуть соперник посильнее, и у сборной России проблемы

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался по итогам товарищеского матча между сборными России и Египта. Прошедшая накануне встреча завершилась победой египтян со счётом 1:0.

«Чуть соперник посильнее, и у сборной России уже проблемы. Это мы увидели с Египтом. Первый раз за долгое время играли на выезде с командой, которая поедет на чемпионат мира. Понимал, что будут играть неоптимальным составом. Был риск получить травму, так что сильного состава не увидели. А у России вышла основа, кроме Головина, которого не было», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.