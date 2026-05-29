Хулиан Альварес рассказал, как он изменился в игровом плане со времени ЧМ-2022

Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес ответил, как он изменился в игровом плане со времени чемпионата мира 2022 года.

— Как вы изменились как игрок с 2022 года?
— Я бы не сказал, что мой стиль сильно изменился с 2022 года, но я освоил несколько новых концепций и улучшил свои навыки в определённых областях. Сейчас у меня больше опыта, учитывая количество матчей, сыгранных за последние несколько лет. И, самое главное, наличие этой футболки даёт дополнительный стимул, и со временем ты становишься лучше, даже если этого не осознаёшь, — приводит слова Альвареса официальный сайт ФИФА.

