Кордоба: знали, что развязка РПЛ будет сложной из-за вещей, которые все видят

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался по итогам сезона Мир Российской Премьер-Лиги. «Быки» заняли второе место, чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».

— Какое настроение после сезона? «Краснодар» был очень близок ко второму чемпионству, но его не случилось...

— Мы должны быть счастливы, потому что мы проделали качественную работу на протяжении всего чемпионата. Что бы ни говорили вокруг, мы смотрим только на те вещи, которые происходят внутри нашей команды. Поэтому повторюсь: мы должны быть рады! Несколько лет подряд боремся за титул, становимся лучше.

— То есть вы довольны итогами чемпионата?

— Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят… Но если о них говорить, то всё равно ничего не поменяется. Все в «Краснодаре» здорово потрудились. Прошлого не вернуть, ничего не изменить. Поэтому нужно радоваться, что мы проделали такую восхитительную работу, — приводит слова Кордобы «Спорт-экспресс».