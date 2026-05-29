Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис де ла Фуэнте ответил, каким видит успех для сборной Испании на ЧМ-2026

Луис де ла Фуэнте ответил, каким видит успех для сборной Испании на ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

— Как выглядит успех для Испании на этом чемпионате мира?
— Играть каждый матч так, как будто он последний, уважать соперников и быть готовыми бороться за высшие награды. Единственное, чего мы просим, ​​— это усердие, трудолюбие и самоотдача. Результаты придут сами собой, — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт ФИФА.

Сборная Испании сыграет на чемпионате мира в группе Н с национальными командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. В первом матче на турнире испанцы встретятся с Кабо-Верде 15 июня.

Материалы по теме
Луис де ла Фуэнте назвал основные принципы сборной Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android