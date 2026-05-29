«Урал» сообщил о расторжении контракта с форвардом Марковым

Екатеринбургский «Урал» в телеграм-канале объявил об уходе нападающего Евгения Маркова.

«Урал» и нападающий Евгений Марков расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Евгений присоединился к команде 31 января 2025 года и за два сезона провёл 38 матчей, отдав две голевые передачи. Спасибо за проведённое время в «Урале», Женя. Пусть новый этап в карьере сложится удачно!» — написано в сообщении клуба.

31-летний Евгений Марков выступал за «Урал» с января 2025 года. Ранее футболист играл за воронежский «Факел», тульский «Арсенал», «Краснодар», казанский «Рубин», московское «Динамо» и другие клубы.