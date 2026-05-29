Валерий Кечинов: с Карседо «Спартак» сделал шаг вперёд

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил работу Хуана Карлоса Карседо во главе красно-белых. Испанец возглавил «Спартак» зимой этого года. Под его руководством красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, обыграв в Суперфинале турнира «Краснодар».

«Карседо провёл хорошую работу. Это видно и по результату, и по самой игре. В обороне налаживается всё. В атаке и при Станковиче было хорошо. Игра сбалансированная. В прошлом сезоне команда была на пятом-шестом местах, а тут заняли четвёртое. Плюс завоевали Кубок России. С Карседо «Спартак» сделал шаг вперёд», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.