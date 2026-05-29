Круговой рассказал, какой сюрприз сделала ему жена на день рождения

Футболист ЦСКА и сборной России Данил Круговой рассказал о праздновании дня рождения в Египте, где российская национальная команда провела товарищеский матч с местной сборной (0:1).

«Не впервые в карьере праздную так далеко от дома. Такие случаи были. Уже и в автобусе праздновал в долгой дороге (улыбается). Ко мне сюрпризом прилетела супруга. Приятно, что в такой день она находится рядом со мной. Не получилось порадовать её победой. Но рад, что в такой день она рядом со мной. Думаю, что не каждый человек может вот так вот просто преодолеть такое расстояние, когда ещё дети дома», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.