Круговой рассказал, какой сюрприз сделала ему жена на день рождения
Футболист ЦСКА и сборной России Данил Круговой рассказал о праздновании дня рождения в Египте, где российская национальная команда провела товарищеский матч с местной сборной (0:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'    

«Не впервые в карьере праздную так далеко от дома. Такие случаи были. Уже и в автобусе праздновал в долгой дороге (улыбается). Ко мне сюрпризом прилетела супруга. Приятно, что в такой день она находится рядом со мной. Не получилось порадовать её победой. Но рад, что в такой день она рядом со мной. Думаю, что не каждый человек может вот так вот просто преодолеть такое расстояние, когда ещё дети дома», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Россия увидела уровень ЧМ! Египет убрал нашу сборную даже без Салаха. Видео
