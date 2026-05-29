Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

38-летний Вевертон поделился эмоциями от попадания в состав Бразилии на ЧМ-2026

38-летний Вевертон поделился эмоциями от попадания в состав Бразилии на ЧМ-2026
Комментарии

Голкипер «Гремио» и сборной Бразилии Вевертон Перейра да Силва высказался о попадании в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

«Это были особенные несколько дней, полные радости и благодарности. Я очень благодарен богу и людям, которые помогли мне достичь этого. Каждый день я думаю о возможности войти в историю, представлять нацию, которая так любит футбол и будет поддерживать нас, когда мы попытаемся вернуть домой шестой титул Бразилии», — приводит слова Вевертона официальный сайт ФИФА.

Сборная Бразилии сыграет на чемпионате мира в группе С с национальными командами Марокко, Гаити и Шотландии.

Материалы по теме
Официально
Сборная Бразилии объявила окончательный состав на чемпионат мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android