38-летний Вевертон поделился эмоциями от попадания в состав Бразилии на ЧМ-2026

Голкипер «Гремио» и сборной Бразилии Вевертон Перейра да Силва высказался о попадании в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

«Это были особенные несколько дней, полные радости и благодарности. Я очень благодарен богу и людям, которые помогли мне достичь этого. Каждый день я думаю о возможности войти в историю, представлять нацию, которая так любит футбол и будет поддерживать нас, когда мы попытаемся вернуть домой шестой титул Бразилии», — приводит слова Вевертона официальный сайт ФИФА.

Сборная Бразилии сыграет на чемпионате мира в группе С с национальными командами Марокко, Гаити и Шотландии.