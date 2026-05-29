Вевертон высказался о бригаде голкиперов сборной Бразилии на ЧМ-2026

Голкипер «Гремио» и сборной Бразилии Вевертон Перейра да Силва высказался о составе вратарей национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

— Бразилия снова выбрала на чемпионат мира тех же трёх вратарей. Каково было работать с Алисоном и Эдерсоном в Катаре?

— Помимо того, что они отличные вратари, они ещё и два замечательных парня, которых мне посчастливилось считать друзьями. Мы очень хорошо ладили в 2022 году и очень уважали друг друга. Как вратари мы знаем, что играть может только один из нас, но мы подталкиваем друг друга каждый день, чтобы все трое оставались на самом высоком уровне. Тот, кто не играет, всегда будет болеть за остальных, — приводит слова Вевертона официальный сайт ФИФА.