Доменико Тедеско близок к назначению на пост главного тренера «Болоньи» — Скира

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной Бельгии Доменико Тедеско может возглавить итальянскую «Болонью». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Ведутся переговоры о назначении Доменико Тедеско в «Болонью» новым тренером. Готов контракт до 2028 года. «Болонья» обращалась к Даниэлю Де Росси и Раффаэле Палладино, но они отказались», — написал Скира.

Предыдущим клубом 40-летнего Доменико Тедеско был турецкий «Фенербахче». Тренер возглавлял московский «Спартак» в период с 2019 по 2021 год.

«Болонья» заняла восьмое место по итогам сезона-2025/2026 чемпионата Италии.