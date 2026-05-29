Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Доменико Тедеско близок к назначению на пост главного тренера «Болоньи» — Скира

Доменико Тедеско близок к назначению на пост главного тренера «Болоньи» — Скира
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной Бельгии Доменико Тедеско может возглавить итальянскую «Болонью». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Ведутся переговоры о назначении Доменико Тедеско в «Болонью» новым тренером. Готов контракт до 2028 года. «Болонья» обращалась к Даниэлю Де Росси и Раффаэле Палладино, но они отказались», — написал Скира.

Предыдущим клубом 40-летнего Доменико Тедеско был турецкий «Фенербахче». Тренер возглавлял московский «Спартак» в период с 2019 по 2021 год.

«Болонья» заняла восьмое место по итогам сезона-2025/2026 чемпионата Италии.

Материалы по теме
Официально
Винченцо Итальяно покинул «Болонью». Тренера связывают с «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android