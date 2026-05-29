Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Оренбурга» Томпсон рассказал, какие российские игроки известны в Чили

Полузащитник «Оренбурга» Томпсон рассказал, какие российские игроки известны в Чили
Комментарии

Атакующий полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон рассказал, какие российские футболисты известны в Чили. По словам Томпсона, в южноамериканской стране хорошо знают экс-нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу.

– В России знают известных чилийских игроков. А в Чили знают российских футболистов?
– В Чили знают Дзюбу с чемпионата мира 2018 года. Ещё у меня в стране знают многих чилийцев, которые играют за границей. Знают Мендеса, который играл в ЦСКА. Меня тоже знают. В Чили вообще следят за футболом.

– А ты знаешь известных российских спортсменов из других видов спорта?
– Мне не нравится ни один вид спорта, кроме футбола, — приводит слова Томпсона Metaratings.

Материалы по теме
«Возраст берёт своё, но мастерство осталось». Самедов высказался о будущем Дзюбы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android