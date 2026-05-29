Полузащитник «Оренбурга» Томпсон рассказал, какие российские игроки известны в Чили

Атакующий полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон рассказал, какие российские футболисты известны в Чили. По словам Томпсона, в южноамериканской стране хорошо знают экс-нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу.

– В России знают известных чилийских игроков. А в Чили знают российских футболистов?

– В Чили знают Дзюбу с чемпионата мира 2018 года. Ещё у меня в стране знают многих чилийцев, которые играют за границей. Знают Мендеса, который играл в ЦСКА. Меня тоже знают. В Чили вообще следят за футболом.

– А ты знаешь известных российских спортсменов из других видов спорта?

– Мне не нравится ни один вид спорта, кроме футбола, — приводит слова Томпсона Metaratings.