Орлов объяснил, почему «Зенит» решил купить Андраде у «Балтики»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов прокомментировал трансфер защитника Кевина Андраде из «Балтики» в «Зенит».

«Зачем купили Андраде? Ну, тут же ясно, что Нино уходит. И ему искали замену.

Но в трансфере Андраде есть элемент риска всё равно. Он был в команде, которая из ФНЛ перешла в Премьер-Лигу. И Кевин был на своём месте, он был лидером. А у «Зенита» такая команда, в которой все лидеры», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

«Зенит» объявил о переходе Андраде из «Балтики» в субботу, 23 мая. Трудовое соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2030/2031. В минувшем сезоне защитник принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Андраде составляет € 3 млн.