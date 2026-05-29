Колыванов: футболистам сборной России приелось, что играем товарищеские матчи

Колыванов: футболистам сборной России приелось, что играем товарищеские матчи
Известный экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов подвёл итоги товарищеского матча сборной России с национальной командой Египта. Игра состоялась 28 мая в Каире. Россияне проиграли африканской сборной со счётом 0:1.

28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'    

«Сборная Египта — хорошая команда. Но не в этом дело. Последние годы мы не участвуем в отборочных матчах. Наверное, футболистам приелось, что играем товарищеские игры. Карпину сложно настроить команду. Я сам был футболистом — когда ездили на турниры, первые два-три товарищеских матча сыграешь, а дальше уже нет такого запала.

Ребят можно понять. Многие головой в отпуске после чемпионата. Не хотел бы говорить что-то против нашей сборной. В атаке не получалось. Но Египет вышел настроенный — каждый хотел проявить себя перед чемпионатом мира. Никому не понравилась игра. Отмечали, что сборной России было сложно», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

