Булатов отреагировал на информацию, что он сдавал Адиева руководству «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов отреагировал на информацию, что он сдавал ранее возглавлявшего команду Магомеда Адиева руководству самарского клуба. Адиев покинул «Крылья» в начале апреля, Булатов занял его место.

— Что пошло не так у Адиева?

— Уверен: его штаб делал всё, что возможно. Это тяжелейшая работа, люди пашут, ночами не спят! Мы весной, например, работали по 20 часов в сутки. В августе отрезок был неплохой, хорошую игру моментами показывали и дальше. И точно всегда отдавались.

— Был ли вариант, при котором вы бы работали вместе с Адиевым?

— 10 дней мы проработали.

— Как это было?

— Как шла до того пять лет, так и эти 10 дней шла работа.

— В чём была между вами проблема?

— Не ко мне вопрос. Не я инициировал своё расставание со штабом.

— Чем вы не угодили Адиеву?

— Оставлю это при себе.

— Решение убрать вас шло сверху?

— Думаю, это воля лично Адиева.

— Писали: вы якобы сливаете информацию руководству об игроках и якобы поэтому вас отодвинули от главной команды.

— Ага, слышал. Прикольно. Даже не представляю, в чём в теории может заключаться слив.

— Что именно вы слышали?

— Якобы я кому-то в других командах сливаю, что происходит в «Крыльях». Давайте я вам расскажу, что видел эти 10 дней: восемь полевых, четыре вратаря, тренировки. Что там можно сливать? Кому и как навредить? Даже обсуждать это не хочу. Если говорить о лекалах, по которым я живу, — я никого не сдаю и не подвожу. Работаю честно, и, надеюсь, это будет оценено, — приводит слова Булатова Sport24.