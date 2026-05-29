Букайо Сака высказался о давлении на сборную Англии перед ЧМ-2026

Нападающий «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года.

«Мы знаем, что есть ожидания, но важно то, что мы сами предъявляем к себе требования. Когда это есть, ничто другое не может оказать такого давления. Поэтому мы просто стараемся отбросить весь шум и знаем, чего хотим добиться. Мы знаем, ради чего едем на турнир, и держим это в центре внимания.

Несмотря на прошлые неудачи, мы ехали на Евро с уверенностью в победе и были близки к ней. Теперь мы используем это как мотивацию. Мы будем продолжать двигаться вперёд, будем продолжать создавать для себя такие возможности», — приводит слова Саки официальный сайт ФИФА.

