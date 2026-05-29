МАИ разработает для JOGEL мячи для Кубка России на сезон-2027/2028

Основатель бренда JOGEL Артур Мовсесян рассказал, что новый мяч Фонбет Кубка России для сезона-2027/2028 будет разработан совместно с инженерами Московского авиационного института. 27 мая состоялась презентация, посвящённая старту сотрудничества университета и спортивного бренда в сфере разработки инновационных спортивных технологий.

«Так получилось, что мы в JOGEL делаем то, чего раньше не было в российском спорте. Мы — первый отечественный экипировщик национальной сборной по футболу и теперь идём дальше: впервые в нашей стране официальный мяч турнира будет разработан совместно с инженерами Московского авиационного института. Мяч для Кубка России — это не просто спортивный инвентарь, а результат настоящей инженерной науки, рождённой внутри страны. Мы с нетерпением ждём, когда наши совместные разработки воплотятся в реальность», — сказал Артур Мовсесян.

Сотрудничество JOGEL и МАИ направлено на развитие отечественных спортивных технологий через инженерную науку. Стороны планируют работу в трёх направлениях: это научно-исследовательские разработки в области спортивного инвентаря и экипировки, образовательные и карьерные программы для студентов, в том числе поддержка талантливых учащихся через стипендиальные программы, а также популяризация спорта и инженерного подхода к созданию спортивных продуктов.

