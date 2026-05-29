Прокуратура Нидерландов потребовала взыскать с Промеса € 8 млн с продажи наркотиков

Прокуратура Нидерландов требует взыскать с бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса € 8 млн по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает издание De Telegraaf. По данным источника, в прокуратуре убеждены, что экс-вингер красно-белых заработал не менее € 8 млн на продаже кокаина, а значит, должен вернуть эту сумму.

Напомним, в Нидерландах Промес суммарно приговорён к 7,5 года тюрьмы по двум уголовным делам. Первый срок — 18 месяцев лишения свободы — футболист получил летом 2023 года. Его признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата. Второе уголовное дело связано с контрабандой запрещённых веществ. В феврале 2024 года Промеса приговорили к шести годам тюрьмы.